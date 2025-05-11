«Свойственно инфантильным людям»: Водонаева резко высказалась о помолвке Бородиной с блогером

Алена Водонаева прокомментировала помолвку Ксении Бородиной с ее новым женихом.

Блогерша уверена, что общество имеет право обсуждать роман телеведущей с Николаем Сердюковым, так как она сама вынесла личную жизнь на публику.

Кроме того, Водонаева назвала Бородину инфантильным человеком из-за ее желания выйти замуж за Николая. По словам Алены, Ксении не следовало решаться на такой серьезный шаг после болезненного опыта с двумя разводами.

Блогерша уверена, что в их возрасте нужно думать не только любви, но и о том, какое будущее может быть с избранником. Именно по этой причине она посоветовала Бородиной присмотреться к Сердюкову и получше узнать его, чтобы потом не было разочарований.

«Когда любовь случается так быстро — это свойственно юным умам, инфантильным людям. Надо посмотреть, что из себя человек представляет и проверить ваши чувства. Ксюша — хорошая мать, ответственная девушка и тут такие очередные грабли, какой по счету брак, и опять все очень быстро. Я бы таких ошибок уже не допускала», — заявила Водонаева в шоу «Алена, Блин!».

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева раскрыла стоимость своей идеальной улыбки.

Также сообщалось, что возлюбленный Ксении Бородиной владеет долей в убыточном бизнесе.