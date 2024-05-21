«Своим ртом произнесу ее имя»: Бузова разозлила жену Тарасова Костенко

Жена Дмитрия Тарасова Костенко эмоционально высказалась о Бузовой под ее хит. Поклонники продолжают задавать модели вопросы о бывшей жене ее нынешнего супруга. Если раньше Анастасия старалась реагировать спокойно, то в последний раз разозлилась.

Футболист в 2016 году громко расстался с поющей телеведущей, а через короткое время объявил о романе, а после женился на Анастасии Костенко. Некоторые фанаты убеждены, что молодая модель увела спортсмена из семьи. Они напоминают ей об Ольге. Как только разговоры прекратились, жена Тарасова сняла видео под хит Бузовой и снова напомнила о певице, чем удивила фанатов.

Недавно ее в очередной раз спросили про Бузову, но тут Костенко выдала неожиданную реакцию. Ее разозлили вопросы о бывшей.

«Я должна убегать из помещений, где звучат песни бывшей моего мужа?! Вот когда я лично своим ртом произнесу ее имя — тогда и поговорим. А кто и что додумал — мне до лампочки. Не понимаю, почему вас это волнует», — эмоционально высказалась Анастасия.

Модель также пожаловалась на хейтеров, которые придумывают неприятные истории и буквально преследуют ее.

«Несчастных людей немало. Они обычно держатся группами и живут чужими жизнями. Смотрят по 100 раз видео, смакуют все, что на видео и фото. Ставят себя на место своего кумира (ведь стабильный хейтер — это преданный фанат), фантазируют и комментирует свои же фантазии», – порассуждала звезда соцсетей.

Также она назвала недоброжелателей «пуговками», на которых держится пиар.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко напугали фанатов новостями о сыне.