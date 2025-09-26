«Своих не бросаю»: Киркоров впервые прокомментировал ситуацию с домработницей, которая чуть не лишилась квартиры

Певец Филипп Киркоров помог бывшей домработнице Людмиле Дородновой, которая чуть не лишилась квартиры из-за действий мошенников. Он вовремя подключил своих адвокатов и спас женщину от потери жилья.

Об этом узнал Super.ru.

«Я своих не бросаю. Конечно же, Люся — человек, с которым я провёл почти 40 лет вместе», - впервые прокомментировал инцидент Киркоров.

Он подтвердил, что Дороднова стала жертвой мошенников.

«Но мы вовремя подключились: адвокаты, моя компания, и как-то спасли её от беды», - сообщил Киркоров. По словам артиста, сейчас «все хорошо».

Ранее Дороднова делилась, что пришла оплачивать коммунальные услуги и узнала об отсутствии прав на квартиру в Марьино. Имена новых владельцев ей не назвали.

Женщина собиралась на время переехать к родственникам. Она также заявила о возможной причастности к афере с квартирой молодого человека, который звонил ей в августе и сообщал о взломе аккаунта на «Госуслугах».