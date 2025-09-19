«Не знаю, куда мне идти»: мошенники оставили без квартиры бывшую домработницу Пугачевой

Бывшая домработница Пугачевой Дороднова осталась без квартиры из-за мошенников. Об этом сообщает NEWS.ru.

85-летняя Людмила Дороднова, которая долгое время была домработницей у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, рассказала о мошенниках, которые обманным путем переписали на себя ее квартиру.

«Сегодня я решила оплатить коммунальные услуги, пришла в жилконтору у нас в Марьино, а платить-то уже не надо, квартиры у меня нет. Мне не говорят, кто владельцы. Но полиция разберется», — заявила она.

Пока женщина осталась без квартиры в Марьино, она планирует на какое-то время пожить с родственниками. По словам Дородновой, к мошенничеству может быть причастен некий молодой человек, который еще в августе звонил ей и сообщал о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах».

«Сейчас правда, не знаю, куда мне идти… К родственникам, наверное, поеду, но их тоже не хочется стеснять. У меня огромная просьба ко всем добрым людям, помогите, пожалуйста, разобраться в моей непростой ситуации, чтобы я не осталась без крыши над головой», — обратилась она.

Ранее мы писали о том, что актер Дмитрий Нагиев пожаловался на мошенников, которые пытаются его взломать.