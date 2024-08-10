«Своих не бросаем!»: Билан и Плющенко направили деньги на помощь жителям Курской области

Тревожные новости продолжают поступать из Курской области, куда несколько дней назад вторглись ВСУ. Звезды не остались в стороне и разделили беду соотечественников. Они выражают слова поддержки и оказывают гуманитарную помощь. Певец Дима Билан и фигурист Евгений Плющенко пожертвовали деньги в Красный Крест для жителей региона.

Дима Билан высказал слова поддержки курянам в социальных сетях, отметив, что не может пройти мимо общей беды. Но артист оказал помощь не только словом, но и делом — он направил средства в курский филиал Красного креста и передал помощь в пункты временного размещения.

«Куряне, держитесь! Всё будет хорошо! Своих не бросаем!» — сказал подопечный Яны Рудковской.

Совершить доброе дело решил и муж продюсера Евгений Плющенко. Олимпийский чемпион не смог остаться в стороне от беды курян. Фигурист также направил помощь в Курский филиал Красного креста и призвал поклонников последовать его примеру.

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши рассказала, что родилась в Курске. Женщина выразила слова поддержки землякам в социальных сетях.

Ранее артист эстрады Владимир Винокур прокомментировал решение ВСУ «пойти на Курскую область». Он назвал действия украинских военных ошибкой.