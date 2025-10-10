«Свои волосы от недоедания повыпадали»: Екатерина Варнава показала себя без парика
© Tsvetkova Ekaterina \ East News
Уехавшая на Кипр юмористка Екатерина Варнава всегда считалась обладательницей пышной копны волос, однако оказалось, что она носит парики. 40-летняя артистка в личном блоге показала честное видео, на кадрах которого предстала без искусственной шевелюры.
В ролике Екатерина примеряет парики разной длины и разного цвета. На одном из кадров она показала себя в естественном виде в гримерке и разочаровала поклонников.
Оказалось, что Варнава страдает не только излишней худобой, но и проблемами с волосами – они стали редкими и тонкими.
Пользователи Сети предположили, что Екатерина довела себя до плачевного состояния жесткими диетами.
«Свои волосы от недоедания повыпадали», - отметили комментаторы.
При этом сама Варнава неоднократно подчеркивала, что в настоящее время находится в своей лучшей форме.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал закрыть юмористке Екатерине Варнаве въезд в Россию и запретить ее концерты и проекты. Соответствующее заявление он сделал после того, как артистка назвала президента Украины Владимира Зеленского «потрясающим человеком».