Опубликовано 10 октября 2025, 10:55
1 мин.

«Свои волосы от недоедания повыпадали»: Екатерина Варнава показала себя без парика

40-летняя Екатерина Варнава показала, как выглядит без парика.
© Tsvetkova Ekaterina \ East News

Уехавшая на Кипр юмористка Екатерина Варнава всегда считалась обладательницей пышной копны волос, однако оказалось, что она носит парики. 40-летняя артистка в личном блоге показала честное видео, на кадрах которого предстала без искусственной шевелюры.

В ролике Екатерина примеряет парики разной длины и разного цвета. На одном из кадров она показала себя в естественном виде в гримерке и разочаровала поклонников.

Оказалось, что Варнава страдает не только излишней худобой, но и проблемами с волосами – они стали редкими и тонкими.

Пользователи Сети предположили, что Екатерина довела себя до плачевного состояния жесткими диетами.

«Свои волосы от недоедания повыпадали», - отметили комментаторы.

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

При этом сама Варнава неоднократно подчеркивала, что в настоящее время находится в своей лучшей форме.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал закрыть юмористке Екатерине Варнаве въезд в Россию и запретить ее концерты и проекты. Соответствующее заявление он сделал после того, как артистка назвала президента Украины Владимира Зеленского «потрясающим человеком».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Екатерина Варнава