Беременная актриса Агата Муцениеце выступила в кабаре-шоу в платье с разрезом

Беременная актриса Агата Муцениеце вышла на сцену кабаре-театра. Номер, как ожидали поклонники, она показывать не стала, но задула свечи на торте в финале представления.

В середине сентября Агата удивила фанатов, когда рассказала, что собирается участвовать в кабаре-шоу, несмотря на беременность. Многие гадали, в каком виде артистка появится на выступлении, ведь раньше она выходила к зрителям практически без одежды. Такую смелость во время ожидания ребенка Муцениеце себе не позволила и ограничилась вечерним платьем в пол с разрезом до бедра.

Звезда одного из шоу театра появилась уже в финале. Она помогла другим артистам задуть свечи на праздничном торте. Видео зрители опубликовали в социальных сетях.

Напомним, что Агату неоднократно критиковали за выступления в кабаре. Ходили слухи, что именно шоу стало причиной конфликта актрисы с сыном Тимофеем. Друзья семьи делились со СМИ, что мальчику было стыдно за то, что его мама выступает без одежды. Однако сама Муцениеце эту информацию не подтверждала.

Сейчас в отношениях актрисы с сыном снова все хорошо. Мальчик живет с мамой и вместе с сестрой ждет появления на свет нового члена семьи.

Ранее Агата Муцениеце пожаловалась на дочь и назвала ее противной.