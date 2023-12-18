Свой путь: Александр Шепс отказался от участия в финале «Битвы сильнейших» и объяснил причину брату

Стали известны финалисты телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Так, ими оказались: Виктория Райдос, Олег Шепс и Дмитрий Матвеев. Участникам преложили выбрать четвертого конкурента среди оставшихся магов. Олег Шепс попробовал продвинуть своего брата Александра, но тот ответил категорическим отказом, передает Общественная служба новостей.

Брат финалиста «Битвы сильнейших» объяснил свою позицию ведущему шоу Марату Башарову. Александр заявил, что у него свой путь и он не нуждается в помощи, тем более такой.

В итоге финалистам пришлось выбирать другого участника телепроекта. Им оказался Влад Череватый. Вместе с Шепсом-младшим, Дмитрием Матвеевым и Викторией Райдос он отправился на испытание, которое проходило в Челябинской области.

Ранее медиум Александр Шепс сообщил, что у Павла Воли есть секреты от Ляйсан Утяшевой. Он потребовал у комика деньги, чтобы его вторая половинка не узнала о них.