Медиум Александр Шепс сообщил, что у Павла Воли есть секреты от Ляйсан Утяшевой. Об этом информирует издание The Voice.

Александр и Олег Шепсы стали гостями «Шоу Воли». В эфире передачи братья рассказали, как им достался дар. Павел Воля решил проверить способности медиумов и стал задавать им вопросы. Внезапно Александр заявил, что знает все секреты юмориста. Кроме того, он потребовал деньги за то, чтобы о тайнах Павла не узнала его супруга.

«Сколько ты готов мне заплатить, чтобы я не спалил тебя Ляйсан?» — высказался Шепс.

Воля перевел вопрос гостя в шутку и напомнил, что недавно Александр подарил ему необычный оберег, который обеспечивает его защиту. Как выяснилось, Шепс дал Воле куриное яйцо.

«Ляйсан знает о моих оберегах», — с иронией заявил телеведущий.

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