«Своеобразное представление о музыке»: почему распалась группа MBAND

Экс-участник популярной группы MBAND Артем Кид в откровенном интервью Леди Mail рассказал, как пережил расставание с коллективом в 2020 году и что изменилось в его жизни за эти годы. Он признался, что иногда грустит по этому поводу.

Шесть лет в MBAND Кид называет ярким периодом своей молодости, но признает: распад был неизбежен.

«Всем нам, солистам, стало очевидно, что в группе мы уже достигали потолка, вместе нам тесновато и каждому из нас нужно двигаться дальше, развиваясь сольно», – поделился молодой человек.

При этом он не исключает возможность воссоединения. Он считает, что фанаты будут рады, когда каждый из артистов реализуется и соберется для исполнения хитов группы.

Несмотря на расставание в профессиональном плане, Кид поддерживает связь с Анатолием Цоем и Никитой Киоссе.

«У каждого из нас троих были очень большие творческие амбиции и своеобразное представление о музыке, которую мы хотим петь. Так что распад группы стал очень логичным исходом», – считает певец.

Артем подчеркнул, что творческие разногласия и взросление участников сделали распад естественным финалом.

«Мы все уже стали взрослыми дядьками и петь дальше те песни, что мы пели, было бы уже странно», – порассуждал артист.

Сейчас 29-летний Кид сосредоточен на сольной карьере.

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