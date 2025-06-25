«Сложно из этого выгребать»: певец Анатолий Цой потерял более миллиона долларов за одну ночь

Певец Анатолий Цой рассказал, что потерял на бизнесе более миллиона долларов за одну ночь. После этого артист находился в депрессии, так как не знал, как наладить дела. Об этом он сообщил в утреннем шоу «1+1» на «Новом Радио».

По признанию исполнителя, у него был бизнес, связанный с денежными переводами. Однако организация в какой-то момент стала убыточной. Анатолий поделился, что проснулся и увидел на счету минус 1 миллион 300 тысяч долларов.

Цой уточнил, что платил налоги и бизнес был абсолютно легальный. Но ему больше не хотелось бы сталкиваться с такими большими потерями денег.

«Это отвратительно. Не понравилось вообще. Год депрессии. Но депрессия не связана с деньгами, а связана с тем, какие последствия. Потом сложно из этого выгребать и создавать что-то новое», - рассказал Анатолий.

Напомним, что певец прославился благодаря группе MBAND. Коллектив стал известен после хита Константина Меладзе «Она вернется». Сольную карьеру Цой начал строить с 2019 года.

Ранее появилась информация, что в загородном доме певца Анатолия Цоя произошел пожар.