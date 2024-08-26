«Попытка напомнить о себе»: продюсер объяснил, зачем Басков шутит над женщинами

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился мнением о поведении певца Николая Баскова, который во время музыкального конкурса «Новая волна» пошутил над китайской артисткой Гун Шуан. Его слова приводит сайт «Страсти».

Так, после выступления Гун Шуан Басков в шутку заявил, что он хотел бы, чтобы китаянка стала его госпожой. Артист отметил, что не понял смысла композиции, так как она исполнена на китайском, однако она произвела на него «тантрическое влияние».

Продюсер предположил, что музыкант произносит подобные шутки с целью самопиара.

«Да, это попытка напомнить о себе, потому что каждый артист должен делать определенный хайп для цитируемости в СМИ, для поднятия собственных рейтингов. Басков не сдулся. Просто я так понимаю, Коля уже начинает лезть в такой черный PR — сам себя, собственно, пиарит», — заявил Дворцов.

Медиаменеджер также рассказал, что сейчас у Баскова есть два пути развития карьеры.

«По поводу карьеры Баскова в обозримом будущем. Я думаю, что он может выбрать два пути — дальше остаться золотым голосом России или же золотой голос России будет просто как черный пиарщик, хайповый артист, который будет всех подряд обзывать. Для меня непонятно, почему он именно это делает, но, тем не менее, как бы это дело уже Николая. Видимо, таким способом он хочет поднять свои рейтинги, цифры, взбодрить организаторов, чтобы его чаще везде приглашали», — добавил он.

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