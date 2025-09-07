«Очень сложный хаос»: Олеся Иванченко рассказала, как подготовка к роли няни довела ее до психотерапевта

Олеся Иванченко рассказала, как подготовка к роли няни довела ее до психотерапевта.

Юмористка призналась, что работа над главной ролью в новом сериале «Няня Оксана» оказалась для нее серьезным эмоциональным испытанием. Ей даже пишлось обратиться за помощью к врачу.

По словам Иванченко, самым сложным для нее было морально позволить себе взять на себя образ, с которым до сих пор ассоциируется покойная актриса Анастасия Заворотнюк — исполнительница роли няни Вики в культовом сериале «Моя прекрасная няня».

«Перед началом чтения сценария, подготовки к роли, я четыре месяца ходила к психоаналитику. И мы прорабатывали тот момент, чтобы я разрешила себе после Анастасии Заворотнюк сыграть эту роль. Я думала отказываться, потому что вдруг я чем-то предам ее. В моей голове творился просто какой-то очень сложный хаос. Мне почему-то хочется верить, что, если бы она была жива, она бы меня поддержала», — поделилась Олеся в интервью Надежде Стрелец.

Сама Иванченко подчеркнула, что не было задачи повторить образ, а скорее переосмыслить и создать новую историю.

Ранее мы писали о том, что дочь Анастасии Заворотнюк впервые отреагировала на новости о перезапуске «Моей прекрасной няни».

Также сообщалось, что Дмитрий Журавлев рассказал, ревнует ли его супруга к соведущей Олесе Иванченко.