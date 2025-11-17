«Своего жилья у меня действительно нет»: оставшийся без квартиры вдовец Людмилы Гурченко оказался в деревне

Вдовец Людмилы Гурченко, который остался без квартиры и погряз в долгах после смерти актрисы, рассказал о своей нынешней жизни. В интервью aif.ru Сергей Сенин признался, что снимает жилье, а дачу жены у него «отвоевала» и продала внучка артистки.

По Сети распространились слухи о том, что последнему мужу Людмилы Гурченко «почти негде жить» после ее кончины. В ответ на это Сергей Сенин заявляет: «Я же снимаю жилье, значит, я живу». Продюсер также раскрыл судьбу квартиры и дачи актрисы.

«А почему у вас, простите, такой вопрос? А что странного? Обыкновенная житейская история. Своего жилья у меня действительно нет. Квартиру Людмилы Марковны я отдал под музей, ее дачу внучка продала, которую у меня с боем отвоевывала. Теперь понятно, для чего», — рассказал вдовец Людмилы Гурченко.

Сергей Сенин отметил, что изначально дача принадлежала единственной дочери артистки Марии, но после ее смерти перешла внучке Елене. Сам же продюсер сейчас скромно проживает в одной из подмосковных деревень — арендует второй этаж в двухэтажном доме.

«Все очень скромно, в рамках моих возможностей. По Москве не скучаю, я же работаю в театре Вахтангова. Поэтому в городе бываю часто. Во время пандемии решил переехать подальше от центра. Все же свежий воздух, природа», — поделился Сергей Сенин.

На вопрос о том, скучает ли он по покойной супруге, продюсер ответил: «Да, да, да, конечно». Однако дальше Сергей Сенин говорить о личном отказался.

Звезде фильма «Карнавальная ночь» познакомилась со своим шестым мужем в 1991 году. Разница в возрасте в 25 лет не стала помехой для отношений пары. Людмила Гурченко и Сергей Сенин поженилась в 1993 году и прожила в браке до самой смерти актрисы.

Напомним, Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Незадолго до смерти состояние артистки ухудшилось из-за тромбоэмболии легочной артерии.

Ранее внучка Людмилы Гурченко продала ее «тайную дачу» за 16 млн рублей.