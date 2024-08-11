«Свобода, будем на „ты“!»: уехавшая из России Кристина Орбакайте покаталась на яхте в Италии

Уехавшая из России певица Кристина Орбакайте сейчас активно путешествует по Европе вместе с семьей. В личном блоге артистка поделилась кадрами с отдыха в Италии. Кристина Орбакайте сейчас отдыхает в Европе вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и 12-летней дочерью Клавдией. Семья уже побывала в Португалии, Перу, Италии и Франции.

Теперь знаменитость опубликовала в соцсети видео, на котором показала, как прокатилась на яхте по озеру Гарда в Италии. Кристина Орбакайте предстала перед камерой на фоне гор. Певица позировала в черном атласном топе, широких брюках и солнцезащитных очках. Артистка собрала волосы в хвост и сделала естественный макияж.

«Слышишь, свобода, будем на „ты“!» — подписала кадры Кристина Орбакайте.

Напомним, в марте у певицы сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В конце июня Кристина Орбакайте дала несколько концертов в четырех городах Израиля.

Последние два года артистку активно критикуют в связи с отъездом из России ее матери Аллы Пугачевой в 2022 году. Кристина Орбакайте и сама уже долгое время живет в Нью-Йорке вместе с семьей. После недавней массовой отмены концертов в России знаменитость выступает лишь в маленьких залах.

Ранее мы писали о том, что невестка Кристины Орбакайте вернулась в Россию из США.