«Свинья»: легендарный певец разозлился, что Алла Пугачева с ним не поздоровалась

Певец Владимир Высоцкий познакомился с артисткой Аллой Пугачевой в 1966 году, когда ей было 17 лет. В один из дней они пересеклись в лифте, но Алла Борисовна не узнала в обросшем мужчине легендарного музыканта. За это Высоцкий назвал Пугачеву свиньей.

Подробности встречи приводит Киноафиша.

Встреча в лифте оказалась неприятной для обоих. Высоцкий грубо отчитал приятельницу за то, что та не поздоровалась.

Певец произнес: «Хоть поздоровалась бы, свинья».

Исполнитель был небрит и изрядно оброс. Пугачева не подозревала, что это сам Высоцкий, поэтому и получила от певца замечание.

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