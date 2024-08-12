Свидетельница по делу Игоря Талькова заявила о странном звонке Шляфмана после убийства

Свидетельница по делу об убийстве певца Игоря Талькова раскрыла новые подробности его смерти. Она рассказала, что слышала странный звонок, который совершил Валерий Шляфман после того, как нашли смертельно раненного музыканта. Об этом сообщает 78.ru.

По словам женщины, она увидела Талькова в крови, когда он лежал под большим зеркалом. Она сразу же направилась в медпункт, так как там был телефон для вызова скорой помощи. Когда она бежала к медсестре, перед ней шел Шляфман.

«Думала, что он тоже вызывает скорую. Но он подошел к вахтеру, стал звонить и сказал: «Тальков убит. Убийца Малахов», - рассказала свидетельница.

После услышанного женщина спросила у вахтера, с кем связывался Шляфман, и ей сообщили, что он звонил в Москву.

Свидетельница подчеркнула, что они очень долго ждали медиков. И несмотря на то, что по телефону они говорили о ранении в области сердца, на вызов приехали не сотрудники реанимации, а две «девочки-фельдшеры». Врачи добирались более часа, поэтому было уже поздно.

Напомним, что дело было возбуждено в отношении Валерия Шляфмана. Его заочно обвиняют в умышленном убийстве.

Ранее следователь раскрыл подробности убийства Игоря Талькова.