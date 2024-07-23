«Его очень задело»: следователь раскрыл подробности убийства Игоря Талькова

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 23 июля начнет рассматривать дело об убийстве певца Игоря Талькова, произошедшем 6 октября 1991 года. Обвиняемым в преступлении стал экс-концертный директор артиста Валерий Шляфман, который в настоящее время скрывается в Израиле.

Как рассказал «Известиям» следователь Антон Брейдо, который довел расследование до суда, сначала в убийстве подозревали охранника певицы Азизы Игоря Малахова, но позже выяснилось, что он не стрелял в Талькова.

«На концерте последним должен был выступать Газманов. Тальков предпоследним, а перед ним была Азиза. Она опоздала на концерт и попросила Малахова договориться с организаторами разрешить ей поменяться местами с Тальковым. Первым об этой рокировке узнал Шляфман, и его очень задело, что вопрос решили без него», — рассказал о начале конфликта Брейдо.

Он подчеркнул, что свидетели указывали, что именно Шляфман начал провоцировать Талькова на скандал. Он несколько раз заходил к артисту в гримерку и кричал, что «какой-то бандит грозит им оружием». В результате музыкант взял свой газовый пистолет, вышел в коридор и сделал выстрел в сторону Малахова.

Согласно версии следствия, после этого Тальков и Шляфман начали избивать охранника Азизы, а тот, в свою очередь, произвел два предупредительных выстрела в пол из боевого пистолета.

При этом Шляфман вырвал у Малахова пистолет и выстрелил, рикошетом попав Талькову в солнечное сплетение.

Ранее сообщалось, что звезд российского шоу-бизнеса вызовут в суд для допроса по делу об убийстве Талькова. Всего, по данным СМИ, предполагается допросить 150 человек. За дачей показаний обратятся к Лолите Милявской, Наташе Королевой, Олегу Газманову, Игорю Николаеву и Богдану Титомиру.