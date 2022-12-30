«Светский клоун»: увешанный украшениями Киркоров взбесил россиян

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров удивил публику своим богатством. На днях певец появился на премьере фильма в роскошном наряде и с кольцами. На каждом пальце звезды были перстни с драгоценными камнями.

55-летний исполнитель держит планку короля российского шоу-бизнеса. Именно поэтому он каждый раз тщательно выбирает наряды и консультируется с личным стилистом. В этот раз он позировал перед фотографами в черном костюме с широкими плечами. Чтобы разбавить однотонный образ, он решил повесить на себя множество украшений. Поклонникам показалось, что артист забрал все из своей шкатулки.

Колец было так много, что вместо зависти это вызвало у пользователей Сети приступ смеха. Они раскритиковали любовь Киркорова к роскоши и прошлись по его стилю.

«Клоун», «Светский клоун», «Посмешище», «Ересь», «Как всегда — странный наряд у Киркорова», «Властелин колец», — пишут в комментариях.

Сам артист не отвечает на гневные замечания фанатов. Он признается, что живет так, как ему нравится.

Ранее мы писали о том, как Киркоров высказал предположение, что сын от суррогатной матери не его родной. Он не верит, что Мартин с такими «низкими аппетитами» действительно его ребенок.