Не похож: Филипп Киркоров высказал предположение, что сын от суррогатной матери не его родной

Перед новогодними праздниками дети всей страны пишут письма Деду Морозу, заказывая подарки. И звездные наследники не исключение. Только если дочери Оксаны Самойловой требуют от нее Dior, то сын Филиппа Киркорова более скромен в этом плане. И это сильно удивляет его знаменитого отца. Он даже не верит, что Мартин с такими «низкими аппетитами» действительно его ребенок.

Киркоров вместе с детьми посетил премьеру ледового шоу «Снегурочка» от Евгения Плющенко, и после него поговорил с журналистами. В ходе интервью выяснилось, что Алла-Виктория написала целых два письма Деду Морозу, в которых перечислила все подарки, которые от него ждет в новогоднюю ночь. А вот Мартин ограничился только одним посланием.

«А у тебя одно? Ты мой дорогой скромный киркоровский отпрыск. Даже не поверю, что в меня», - удивился Филипп Киркоров.

Сам артист послание волшебнику не написал вовсе, но желание загадать тем не менее успел. Правда, какое именно, раскрывать не стал. Киркоров также пожелал всем «мира, здоровья, хорошего настроения, состояния духа».

Ранее Филипп Киркоров откровенно рассказал о подробностях романа с Азизой.