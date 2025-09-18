Светская львица Кравец раскрыла, как устроен изнутри клуб рублёвских жён Дибровой

Восемь лет назад пока еще законная жена Дмитрия Диброва Полина открыла клуб рублевский жен, который приносит ей неплохой доход. Светская львица Алена Кравец рассказала, как устроены такие организации.

Кравец объяснила, что такие клубы популярны в России и пользуются спросом. Жительницам Рублевки они дают возможность завести подруг примерно одного уровня достатка.

В подобных клубах обсуждают вопросы отношений, психологии, здоровья, приглашаются эксперты в разных областях, проводятся совместные выезды и путешествия.

«Участницы таких клубов готовы платить от 100 до 200 тысяч в год за возможность иметь круг подруг. Плюс их встречи разнообразят жизнь скучающих в роскоши рублевских жительниц», — приводит слова Кравец Ura.ru.

Недавно стало известно о разводе Полины и Дмитрия Дибровых. Их брак, по предварительным данным, будет официально расторгнут 25 сентября.

Напомним, годовой доход клуба, который организовала Полина Диброва, составляет 37,5 млн рублей. В организации сейчас состоят 250 женщин.