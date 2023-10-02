«Светлый день»: Ольга Серябкина рассказала о важном событии в жизни ее малыша

Кети Топурия стала крестной мамой сына Ольги Серябкиной. Бывшая солистка группы SEREBRO выложила в соцсетях первые кадры с торжественной церемонии.

Крещение проходило в Храме Христа Спасителя. Певица Ольга Серябкина опубликовала снимок, на котором она держит на руках завернутого в полотенце младенца. Рядом с артисткой стоит ее коллега и близкая подруга Кети Топурия.

«Светлый день нашего Луки», – прокомментировала 38-летняя Ольга.

Девушки начали дружить еще несколько лет назад, а в прошлом году они решили познакомить своих детей. Малыши последовали примеру звездных мам и уже успели стать отличными приятелями. Интересно, что Серябкина пока не задумывается о том, чтобы снова стать матерью, в то время как в мечтах у Топурии есть еще один ребенок.

Ольга Серябкина не брала декретный отпуск и сразу после выписки из роддома отправилась на сцену. Девушка убеждена, что артисту важно преуспевать во всех сферах жизни.

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