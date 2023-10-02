«Откровенно врешь!»: Ксения Бородина снова пытается подпортить репутацию Собчак

Ксения Бородина снова публично оскорбила Собчак, только на этот раз ссора произошла из-за Елены Блиновской. Об этом сообщает StarHit.

Так, недавно скандально известная журналистка заявила, что ей жаль королеву марафонов, поскольку после новостей об аресте Елены за мошенничество все друзья отвернулись от нее. Перечисляя «друзей» Блиновской, Ксения вспомнила и про бывшую коллегу по «Дому-2».

«Поражаюсь, что ни один из этих людей не написал ни одного поста. Как такое может быть? Та же Ксения Бородина и еще какие-то люди. Их катали, возили на шопинги... Человек явно охаживал звезд. Ну ты хотя бы пару слов поддержки найди», – высказалась Собчак.

В ответ на это возмущенная Бородина выложила в Сеть несколько заголовков СМИ, в которых она встает на защиту Блиновской, отмечая, что каждый из нас может попасть в трудные ситуации и никто не идеален.

Затем блогерша напрямую обратилась к Ксении Собчак, не скрывая обиду за «лестные» слова в свой адрес.

«Мне правда очень льстит, когда ты посвящаешь мне аж два своих Telegram-канала, когда в подводках к рекламе у тебя звучит мое имя, но, когда ты откровенно врешь, мне это не нравится. Хочу, чтобы люди знали правду», – прокомментировала она.

В конце своей речи Бородина подметила, что Собчак просто выделяет ошибки других людей, но не обращает внимание на свои.

«P.S. Я знаю, сложно пережить, что Блиновская возила меня на шопинг в Париж, но я тебя успокою: я сама все оплачивала в магазинах, никто меня не одевал», – добавила звезда.

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*признан иноагентом на территории РФ