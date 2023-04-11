Светловолосый и в пижаме: Дмитрий Шепелев показал сына от Жанны Фриске спустя 8 лет после ее смерти

Телеведущий Дмитрий Шепелев только по достижении десятилетнего возраста сына от певицы Жанны Фриске опубликовал свежее фото ребенка. Снимок мальчика он разместил в соцсетях.

На фото светловолосый сын одет в пижаму и мило улыбается.

Поклонники заявили, что Платон похож на маму и папу. Кто-то увидел больше сходства с Жанной Фриске, другие утверждали, что он копия отца. Многие назвали мальчика «красавчиком». Некоторые благодарили Шепелева за воспитание.

Также ведущий опубликовал короткое видео, как мальчик играет в баскетбол. Отец оставил ссылку на страницу Платона в соцсетях, но на ней только два видео – на обоих ребенок играет на электрогитаре. В описании профиля говорится: «Платон Шепелев. 10 лет. Электрогитара. Баскетбол. Кока-кола. Аккаунт управляется родителями».

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни, когда ребенку было два года. Шепелев не дает родственникам Фриске общаться с сыном. Отец покойной певицы Владимир рассказывал о хитром способе ведущего не давать видеться с внуком.

По его словам, в письме от судебных приставов местом встречи Платона с дедушкой и бабушкой названо место в Беларуси. Один раз родственник отправился туда, но мальчика там не оказалось.