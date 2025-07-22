Светлану Лободу призвали задержать по приезде в Россию

Украинскую певицу Светлану Лободу необходимо задержать при попытке въезда на территорию России. Такое мнение высказал депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

Он подчеркнул, что это вопрос не безопасности, а элементарной справедливости.

«Светлана Лобода сделала свой выбор, открыто поддержав киевский режим и выступив против России. Она не просто покинула нашу страну после начала СВО, но и активно демонстрировала свою позицию, вплоть до того, что выгоняла со своих концертов зрителей, отказывающихся осуждать российские власти», - заявил депутат в беседе с Абзацем.

Кроме того, он напомнил, что исполнительница хита «К черту любовь» лично заявляла, что не вернется в Россию даже за «атомные» деньги.

По мнению Иванова, запрет на въезд в Россию – это закономерная реакция на действия и поступки некогда популярной певицы.

«Твое место действительно на Украине, а не в стране, которую ты предала», – заключил депутат.

Напомним, в феврале 2022 года Лобода выступила против России и покинула страну. Ей пришлось начинать строить карьеру буквально с нуля, так как даже украинские слушатели не поддерживали ее. В итоге певица стала терять популярность и вновь перешла на русский язык.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода, проживающая в Латвии с 2022 года, может столкнуться с трудностями при попытке въезда на территорию России.