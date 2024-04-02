Светлана Зейналова призналась, что 13 лет не могла принять аутизм у дочери. Об этом она рассказала в соцсетях.

Телеведущая Светлана Зейналова воспитывает дочь Александру, которая страдает аутизмом. Девочка родилась в браке с медиаменеджером Алексеем Глазатовым, который ушел от Зейналовой в 2012 году.

По воспоминаниям телеведущей, когда врачи озвучили ей диагноз дочери, она сначала не поверила.

«Когда Саше было два года, впервые прозвучало это слово „аутизм“, и тогда я в бешенстве подумала, что врач просто издевается надо мной. И понадобилось несколько лет, чтобы принять, что моя старшая дочь аутист», — рассказала она.

Впрочем, даже спустя время Зейналова не смогла смириться с диагнозом и относилась к дочери как к здоровому человеку.

«Нет, лгу, я не приняла это до сих пор. Всего лишь 13 лет борьбы, слез, радости, криков, драк и объятий, взаимных обвинений и признаний в любви — и Саша научилась ходить в школу, она учит китайский и английский, занимается графическим дизайном и на все имеет свое мнение», — призналась она.

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