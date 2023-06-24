Светлана Зейналова покинула Россию, прихватив с собой детей

На днях телеведущая Светлана Зейналова улетела из России и прибыла в Турцию. На отдых знаменитость взяла двух своих дочерей.

Оказалось, что Зейналова в качестве места для отпуска выбрала Анталию. Звезда поделилась радостью с поклонниками в своем блоге, пишет Газета.Ru.

«Сочное фото! Все краски отпуска», — написала телеведущая под новым снимком.

Напомним, что дочь Вероника родилась от бизнесмена Дмитрия Ленского. Поначалу все было хорошо, но в 2020 году знаменитость заявила о разводе, не раскрывая повода произошедшего.

Что касается дочери Александры, то она была рождена от брака с медиа-менеджером Алексеем Глазатовым. Зейналова признавалась, что долго не могла принять, что ребенку врачи диагностировали аутизм.

Ранее мы писали, что Зейналова трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения.