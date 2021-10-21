Зейналова трогательно поздравила особенную дочь с днем рождения и рассказала, чему у нее научилась
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Фото: @svetlanazey
Светлана Зейналова поздравляет с днем рождения свою дочь Сашу — девочка заставила ее полностью пересмотреть свой взгляд на жизнь, хотя в самом начале ей было очень страшно.
«Сегодня родилась я! 13 лет назад. Да-да, не удивляйтесь. 20 октября в 22.20 родилась новая настоящая я! И за это надо говорить вечное спасибо этой потрясающей девочке — моей Саше! Когда мне положили на самое сердце пищащее двухкилограммовое создание, меня охватили паника, ужас. Что делать? Как ее растить так, чтобы не совершать ошибок, не наносить травм! Где инструкция по пользованию?», — рассказывает она.
В их с дочерью жизни были разные моменты, многие из которых и вовсе не хочется вспоминать:
«Мы с ней через многое прошли. И обе это ценим. Некоторые годы я не вспоминаю, потому что они похожи на черные бесконечные дыры, которые высасывали из нас жизнь. А мы изо всех сил боролись, чтобы выжить. Даже в самые трудные моменты, когда хотелось выть и головой об стену, я смотрела в ее прозрачные голубые глаза и понимала: не имею права!».
Девочка заставила полностью переосмыслить жизнь и многому научиться:
«Она сделала меня сильной, умной. Благодаря ей я всегда иду вперед и знаю: оборачиваться нельзя. Она научила меня терпению. Научила забивать на некоторые вещи и жить проще. Никогда бы не хотела, чтобы нас жалели. Мы достойны других чувств: любви, уважения, восхищения. Я всегда стараюсь ее переделать так, чтобы она стала лучше. А она любит меня такой, какая я есть!».
Фото: Instagram