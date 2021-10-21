Зейналова трогательно поздравила особенную дочь с днем рождения и рассказала, чему у нее научилась

В их с дочерью жизни были разные моменты, многие из которых и вовсе не хочется вспоминать:

«Мы с ней через многое прошли. И обе это ценим. Некоторые годы я не вспоминаю, потому что они похожи на черные бесконечные дыры, которые высасывали из нас жизнь. А мы изо всех сил боролись, чтобы выжить. Даже в самые трудные моменты, когда хотелось выть и головой об стену, я смотрела в ее прозрачные голубые глаза и понимала: не имею права!».

Девочка заставила полностью переосмыслить жизнь и многому научиться:

«Она сделала меня сильной, умной. Благодаря ей я всегда иду вперед и знаю: оборачиваться нельзя. Она научила меня терпению. Научила забивать на некоторые вещи и жить проще. Никогда бы не хотела, чтобы нас жалели. Мы достойны других чувств: любви, уважения, восхищения. Я всегда стараюсь ее переделать так, чтобы она стала лучше. А она любит меня такой, какая я есть!».