Светлана Сильваши рассказала про общение с Дибровой до развода из-за измены

Светлана Сильваши рассказала про общение с Полиной Дибровой до развода из-за измены. Об этом стало известно в эфире шоу «Алена, блин!».

В новом интервью жена Тимура Хайдарова прокомментировала развод Романа и Елены Товстиков из-за измены с Полиной Дибровой. Светлана призналась, что была знакома с моделью еще до скандала. По ее словам, она никогда не могла представить, что Полина способна увести мужчину из семьи. Сильваши напомнила, что Диброва — не просто дружила с Товстиками, но и была крестной мамой их ребенка.

«Самое страшное, когда в тихом омуте черти водятся. Полина у меня не вызывала чувства угрозы. Она не просто подруга, она крестная мать их ребенка! Никто не знает, какая змея пригреется на плече. Я спросила у Лены, как она не подозревала, что такое может быть», — высказалась знаменитость.

Светлана призналась, что случайно стала причастна к скандалу. Ей позвонила Катя Гордон и попросила найти контакты Елены: дочь Сильваши ходит в ту же школу, что и ее ребенок. По словам жены Тимура, если бы они с Гордон не вмешались, то Елена могла бы остаться без детей и средств на существование.

«Я поняла, что он готовился к разводу очень давно, все это было организовано для того, чтобы забрать у Лены детей и обвинить в том, что она человек с психическими расстройствами. Но план оставить ее без детей и средств к существованию не сработал. Гордон вмешалась, дала огласку», — призналась она.

Ранее сообщалось, что юрист Катя Гордон 7 лет назад защищала репутацию компании Романа Товстика.