Светлана Разина рассказала, как муж отобрал у нее права на песни группы «Мираж». Об этом сообщает НТВ.

В популярном сериале «Слово пацана» звучит хит 80-х «Новый герой», однако автор песни Светлана Разина призналась, что не смотрела картину Жоры Крыжовникова.

«Я очень боюсь агрессивных фильмов», — рассказала певица.

Разина также призналась, что права на песню ей давно не принадлежат из-за конфликтной ситуацией с бывшим мужем Валерием Соколовым, который был продюсером коллектива. Мужчина после развода предложил поменяться со Светланой правами — она была автором музыки, а он — текста.

«Мы поменялись правами, только я не учла, что в договоре отписаны ему исключительные права, то есть он распоряжается [песней, — прим. ред.] полностью и на всю жизнь, на весь срок охраны авторского права. А я просто имею право петь их на концертах», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что 61-летняя певица Светлана Разина отказалась выходить на одну сцену с Бузовой.