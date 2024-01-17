Светлана Разина не получила ни копейки за хит «Новый герой» в «Слове пацана»

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина призналась, что не получила ни копейки за использование песни «Новый герой» в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и миллионные прослушивания на различных интернет-платформах. Артистка с сожалением отметила, что в свое время передала права на композицию бывшему мужу, поэту-песеннику Валерию Соколову.

«Я ничего не заработала на этом и не заработаю, к сожалению. У меня отобрали права на это. Я продала душу дьяволу — поменялась правами со своим бывшим мужем. Он вписал себя в авторство, соавторство и получает за меня все деньги», - сказала 61-летняя Разина в беседе с POPCAKE.

Она пояснила, что невнимательно читала договор, который ей предоставил Соколов.

«Я же практически не читаю договоры. Всегда считаю, что люди должны договариваться как купцы в старые времена — плюнул на ладонь и пожал руку», — добавила экс-солистка «Миража».

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