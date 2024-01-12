Источник: семья Юрия Шатунова предоставила права на исполнение хита «Седая ночь» Сергеем Лазаревым

Производитель новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!», студия Comedy Club Production приобрела разрешение на переработку песни «Седая ночь» у представителей семьи Юрия Шатунова, которые являются правообладателями по решению суда. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщил источник сайта «Страсти».

Певец Сергей Лазарев оказался замешан в скандале после исполнения песни «Седая ночь» на французском языке в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все!». Проживающий в США продюсер Андрей Разин обвинил артиста в воровстве и заверил, что будет добиваться удаления хита со всех площадок.

По данным собеседника «Страстей», Разин не обращался с претензиями ни к студии, ни к ее владельцу, ни к ТНТ, в эфире которого был показан фильм.

При этом телеканал уже отреагировал на угрозы продюсера и заявил, что права на переработку песни «Седая ночь» были приобретены у правообладателя и никаких претензий со стороны Разина быть не может.

«Для использования песни «Седая ночь» разрешение Андрея Разина не требуется, и его нападки на артиста Сергея Лазарева — это претензии юридически не подготовленного человека», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Ранее мы писали, что Андрей Разин опубликовал в соцсетях грозное обращение из-за исполнения песни группы «Ласковый май» Сергеем Лазаревым. Он назвал всех, кто покушается на творчество Шатунова «коршунами» и «шакалами». А использование песни в фильме «Иван Васильевич меняет все!» - «воровством по-российскому».