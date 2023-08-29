Светлана Немоляева прокомментировала высказывания актрисы Ады Роговцевой о России

Светлана Немоляева назвала украинскую актрису Аду Роговцеву продуктом антироссийской пропаганды, об этом сообщает aif.ru.

Актриса Ада Роговцева уже давно негативно высказывается в адрес россиян. Так, в 2019 году народная артистка СССР в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них. При этом, карьера Роговцевой пошла в гору именно после съемок в Советском Союзе. Она снималась в «Укрощении огня», «Вечном зове» и других масштабных картинах.

Как рассказала Светлана Немоляева, ее коллега могла стать продуктом антироссийской пропаганды.

«Себе я объясняю все так: раз Роговцева хочет жить в Киеве, значит, говорит, как они все говорят — то, что от украинцев требуют», — заявила Немоляева.

При этом артистка считает, что глубоко в душе Роговцева все еще любит СССР, так как она воспитана на русской культуре. Немоляева не скрывает, что высказывания коллеги о России стали для нее полной неожиданностью.

«Я Аду Роговцеву давно знаю, были знакомы. Она активно у нас снималась, у нее было много работ и еще при Советском Союзе, и в России. Как Ада так поменялась, я не понимаю», — рассказала актриса.

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