Светлана Немоляева рассказала о дружбе с актером Вячеславом Невинным. Об этом сообщает «Абзац».

15 лет не стало народного артиста СССР Вячеслава Невинного. Актриса Светлана Немоляева вспомнила, как ее муж познакомился с будущей звездой советского кино.

«Он учился вместе с моим мужем в школе-студии МХАТ, и они много общались. Зрители запомнили Славу достаточно большим мужчиной, а в молодости он был худющим», — рассказала она.

Знакомство Светланы Немоляевой с Невинным произошло во время съемок в фильме «Гараж».

«Этот проект стал для нас настоящим подарком судьбы. Слава был выдающимся актёром, со своими прибаутками. Мы работали в полном упоении», — добавила актриса.

Напомним, Вячеслав Невинный скончался 31 мая 2009 года от осложнений сахарного диабета.

Ранее мы писали о том, что внучка отвезла Светлану Немоляеву на дачу для восстановления после ковида.