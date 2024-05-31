Отвезли не домой: где находится актриса Светлана Немоляева после выписки из больницы

Внучка отвезла актрису Светлану Немоляеву после выписки из больницы на дачу. За городом звезда кинематографа будет восстанавливаться после перенесенного ковида.

По признанию самой Немоляевой, сейчас она чувствует себя хорошо. Вдали от Москвы она наслаждается свежим воздухом и отдыхает. В ближайший месяц возвращаться к работе она не планирует.

«На сцену выйду в июле, если всё будет в порядке. Я хочу поблагодарить врачей, которые мной занимались», - поделилась актриса с Kp.ru.

Напомним, что о выписке Светланы Немоляевой стало известно 31 мая. Выяснилось, что врачи стабилизировали ее состояние, поэтому приняли решение отпустить ее домой. В клинике артистка находилась с 19 мая. Тогда она попала в реанимацию с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Также у нее случился приступ фибрилляции предсердий.

Врачи рекомендовали Немоляевой после выписки избегать физических нагрузок, а также стрессовых ситуаций.

Ранее Светлана Немоляева рассказала, что думает о своей героине из «Служебного романа».