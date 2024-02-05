Светлана Немоляева рассказала, что почти ослепла от стресса после смерти мужа

86-летняя актриса Светлана Немоляева рассказала, что почти ослепла после смерти мужа. Очки не помогали, и она решилась на операцию по требованию сына.

Подробности Немоляева рассказала в интервью Lady.mail.ru.

«Когда Саша (Александр Лазарев – муж, прим.) ушел из жизни, я была в таком горе, что от стресса стала видеть еще хуже, почти ослепла», - поделилась актриса.

Немоляева призналась, что все время ходила в очках и снимала их только на сцене. Однако это было неудобно – ориентироваться приходилось на ощупь, говорит она.

В почтенном возрасте артистка сделала операцию. Она признается, что «уже просто не было выбора». После коррекции зрения она почувствовала себя «другим человеком». Делать операцию рано Немоляева боялась.

Артистка сообщила, что в целом ходит к врачам, «только когда петух клюнет». Она понимает, что это неправильно в таком возрасте, и называет себя «легкомысленным товарищем».

Ранее Немоляева высказывалась по поводу назначения сына главным режиссером Театра Армии.