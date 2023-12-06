«Неожиданно»: Немоляева отреагировала на получение сыном работы в Театре Армии

Актриса Светлана Немоляева считает, что Центральный академический театр Российской Армии станет отличным местом работы для ее сына Александра Лазарева. Об этом она рассказала в интервью изданию «Абзац».

По словам артистки, должность главного режиссера ее наследнику предложили достаточно давно, однако эта информация долгое время хранилась в тайне. Она подчеркнула, что Лазарев опасается и волнуется из-за своего назначения на столь престижный пост, однако желает попробовать.

«Ему это свалилось на голову неожиданно. Он ещё человек, не наделённый большими годами, в энергичном возрасте. Я ему желаю успеха, хотя это сложно и трудно. Но его там хотят, мне кажется», - призналась Немоляева.

Актриса отметила, что ее сыну будут помогать на новом месте работы, поэтому он сможет заниматься творчеством серьезно. Она добавила, что Театр Российской армии представляет собой большие возможности и «потрясающую сцену».

Ранее стало известно, что 56-летний актер Александр Лазарев назначен главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии.