Светлана Немоляева раскрыла, на что потратила гонорар за роль в «Служебном романе»

Актриса Светлана Немоляева в начале своей карьеры в основном выступала на театральной сцене. Всесоюзную известность актриса получила после роли Ольги Рыжовой в картине Эльдара Рязанова «Служебный роман» и других фильмах режиссера. Кинозвезда призналась, что на первый внушительный гонорар купила себе каракулевую шубу.

Немоляева призналась, что с супругом Александром Лазаревым они добавили еще сбережений к гонорару за роль Ольги Рыжовой. Этих денег хватило на покупку шубы.

«И я приобрела каракуль у приятельницы, так как в магазинах ничего не было. Эта шуба живет в моем гардеробе и спустя 47 лет!», — цитирует 87-летнюю знаменитость портал PROZVEZD.

«Служебный роман» стал лидером советского проката в 1978 году. Только за год, по предварительным подсчетам, его посмотрели 58 млн человек.

Светлана Немоляева в 1960 году вышла замуж за народного артиста РСФСР Александра Лазарева, с которым прожила в браке 51 год до самой смерти супруга. У них родился сын Александр, ставший переводчиком детской литературы.

Недавно артистка раскритиковала поведение уехавшей из России в Латвию певицы Лаймы Вайкуле. Подробнее читайте здесь.