Светлана Немоляева прокомментировала скандал Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова. Об этом сообщает aif.ru.

Весной 2024 года между Михайловым и Пугачевой произошел конфликт. Певец заявил, что уехавшие из России артисты «приползут на коленях» обратно. Узнав об этом, Пугачева оскорбила коллегу и сообщила, что «нормальные люди» возвращаться не собираются. По словам Немоляевой, ее удивило, что знаменитости публично выясняли отношения. Актриса считает, что Алла Пугачева — «затертая тема»: о певице говорят почти каждый день. Вот почему она неохотно высказалась о конфликте артистов.

«А мне не хочется о ней говорить. Неприятно. Что значит фраза «не собираются нормальные люди туда возвращаться»? Получается, что у нас в России остались ненормальные? Если ей надо было обидеть людей, да еще в таком количестве, сделать им больно, оскорбить, то у нее получилось», — заявила актриса.

Немоляева отметила, что у нас «огромная страна», где есть много людей, совершающих достойные дела. Актриса считает, что в медийном пространстве нужно говорить о достижениях, а не о Пугачевой.

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