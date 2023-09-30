Светлана Немоляева назвала Татьяну Лазареву* «непонятной личностью»

Актриса Светлана Немоляева раскритиковала уехавших из России звезд, об этом сообщает aif.ru.

Звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева заявила, что ей непонятна позиция юмористки и телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ), которая сейчас живет за границей.

«Ну ты уехал и уехал, зачем ты говоришь гадости про свою страну? Зачем? Когда ты в ней что-то сделал уже, когда тебя тут любили... Но есть такие, как Татьяна Лазарева*, она никто и ничто, она не сделала ничего, и вообще непонятная личность», — заявила она.

По мнению Немоляевой, на знаменитости лежит вина за одобрительные высказывания о дронах над Белгородом.

«Теперь же она огрызается, как маленькая собачонка, говорит гадости. Я когда услышала ее слова, подумала: боже мой, какой ты грех совершаешь. Она сказала: я радуюсь, что дроны летят на мирное население Курска, под Белгород», — пересказала слова Лазаревой* актриса.

Напомним, Татьяна Лазарева* в марте 2022 года эмигрировала в Европу. Сейчас она живет в Испании.

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*признана иностранным агентом на территории России.