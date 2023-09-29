Людмила Поргина назвала спектакли Константина Богомолова полным безобразием

Спектакли режиссера Константина Богомолова – это «полное безобразие». Соответствующее мнение высказала актриса Людмила Поргина.

Негативными отзывами она поделилась в комментарии изданию «Абзац».

«Его «Борис Годунов» в «Ленкоме» – это полное безобразие. Там мещанство и хамство», - рассказала Поргина и добавила, что зрителей на спектакле было мало.

Отрицательные впечатления у актрисы остались и после постановки «Иван Васильевич» в театре Андрея Миронова. «Это безобразие! Всё это никакого искусства не несёт», - считает Поргина.

Актриса находится «в шоке» от режиссера и напомнила, что Богомолову дали театра на Малой Бронной, где «работали гении». Поргина утверждает: цель театра – «вдохновлять человеческие души», но постановки режиссера ей не соответствуют.

Ранее о работе Богомолова высказался актер Александр Лазарев-младший. Он считает, что у этого режиссера есть цель обидеть зрителя и артиста. В этой связи Лазарев вспомнил издевательства Богомолова над коллегами: в одной из сцен постановщик заставил актрису раздеться. Он отметил, что постановки режиссера несправедливы к классике, театру и сцене в целом.