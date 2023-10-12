Светлана Лобода отреагировала на заявление Галкина*, в котором он назвал себя израильтянином

Певица Светлана Лобода прокомментировала заявление комика Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ), в котором он не только выступил в поддержку страны, в которой сейчас живет, но и назвал себя израильтянином. Артистке понравилась речь мужа Аллы Пугачевой, и она отреагировал на нее в социальной сети.

Исполнительница хита «К черту любовь» отметила, что Галкин* сказал важные слова, которые сейчас важны многим людям. Она поблагодарила его за это и пожелала, чтобы у него и всей его семьи все было хорошо.

«Берегите себя!» - обратилась Лобода к другу, на что он ответил ей довольно лаконичным «спасибо».

Отметим, что в своем заявлении Максим Галкин* также опроверг, что был вместе с супругой в аэропорте, желая улететь из страны. Он признался, что по-прежнему остается в Израиле и даже пошел бы воевать, но не может, так как не служил в армии. По последним данным, шоумен с семьей находятся в Кесарии, расположенной в 50 км от Тель-Авива.

К слову, поддержала слова артиста и журналистка Ксения Собчак, которая назвала Израиль второй Родиной.

*(Признан иноагентом на территории РФ)