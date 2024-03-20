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Опубликовано 20 марта 2024, 19:43
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Светлана Лобода изменилась до неузнаваемости в попытке привлечь к себе внимание

Певица Светлана Лобода кардинально изменила внешность и стала брюнеткой .
Светлана Лобода изменилась до неузнаваемости в попытке привлечь к себе внимание

© Starface.ru

Проживающая в Латвии украинская певица Светлана Лобода кардинально изменила внешность в попытке вернуть былую популярность. 41-летняя артистка анонсировала клип на новую песню, которую исполнила на русском языке.

В кадре Лобода предстала с темными волосами и ярким макияжем. Новый образ певицы раскритиковали пользователи Сети, которые посчитали, что таким банальным способом артистка привлекает внимание к своему творчеству.

«Прям стыдно, что такая гражданка с низкой социальной ответственностью», - отметили комментаторы на странице Лободы.

Артистке также напомнили о том, что она обещала никогда не использовать русский язык, однако упавшие гонорары вынудили Лободу в очередной раз пытаться завоевать внимание русскоязычной аудитории.

Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что Светлана Лобода «не прижилась» на Украине из-за незнания языка. После отъезда из России Светлана строила карьеру в Киеве, однако там не приняли творчество певицы. Все ее песни «на ломаном языке», поэтому, по мнению Лаврова, Лобода лишилась заработка.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Светлана Лобода
соцсети
творчество