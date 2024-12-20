Светлана Ходченкова может сыграть Домнину, а Прилучный - фигуриста: начался кастинг для фильма «Костомаров»

Идет кастинг для фильма режиссера Сарика Андреасяна «Костомаров». Один из кандидатов на главную роль – актер Павел Прилучный. Жену главного героя может сыграть Светлана Ходченкова.

О кастинге сообщает Telegram-канал Zoom.film. Его пост разместил у себя и сам режиссер.

Среди кандидаток на роль жены Романа Костомарова Оксаны Домниной – Светлана Ходченкова, Светлана Иванова и Полина Максимова. Самого фигуриста могут сыграть Павел Прилучный, Максим Матвеев, Роман Маякин, Кирилл Зайцев, Александр Метелкин. Главное условие – актер должен быть не только похож внешне, но и кататься на коньках.

По сюжету, Костомаров попадает в больницу, его вводят в кому, врачи начинают борьбу за жизнь спортсмена. Параллельно в фильме покажут его путь к олимпийской вершине. Роман идет на поправку, но в один из дней врачи сообщают о гангрене – жене потребуется убедить спортсмена, что нужна ампутация, иначе он умрет.

Ранее сообщалось, что жена Андреасяна, которая находится в положении, улетела на отдых до февраля. С ней в путешествие отправилась годовалая дочь.