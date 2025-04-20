Светлана Дружинина призвала не переснимать «Летят журавли» и «Балладу о солдате». Об этом сообщает ТАСС.

89-летняя актриса Светлана Дружинина, которая сыграла в «Девчатах» и срежиссировала серию фильмов о гардемаринах, раскритиковала идею о съемках ремейков известных советских картин.

«"Летят журавли" переснимать не надо, ни в коем случае. "Балладу о солдате" нельзя переснимать никогда», - заявила она.

При этом Дружинина добавила, что решение о пересъемке фильмов зависит от множества факторов, включая жанр и личность режиссера. По словам актрисы, все индивидуально. Она также заявила, что снимать ремейки на музыкальные фильмы можно.

Напомним, Светлана Дружинина родилась в 1935 году в Москве. Она является народной артисткой РФ.

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