«Он был тяжело болен»: Светлана Дружинина вышла на связь после смерти Олега Стриженова

9 февраля ушел из жизни народный артист СССР Олег Стриженов. Актриса Светлана Дружинина вышла на связь после трагической новости. В разговоре с NEWS.ru звезда фильма «Девчата» заявила, что ее коллега «соответствовал духу времени».

По словам знаменитости, ей не довелось работать с Олегом Стриженовым. Однако Светлана Дружинина оценила труд коллеги, назвав его «колоссальнейшим артистом». Собеседница издания призналась, что смерть актера из фильма «Звезда пленительного счастья» не стала для нее неожиданностью, поскольку он был тяжело болен.

«Мы с ним не работали вместе. Это, конечно же, колоссальнейший артист, художник, творец, который очень соответствовал духу времени и духу нации, духу России. И, конечно же, он сделал очень многое. Светлая ему память. Но он был тяжело болен, а значит, время, к сожалению, приходит. Светлая память. Могу только выразить соболезнования его родным и близким, с которыми я хорошо знакома», — высказалась Светлана Дружинина.

Напомним, Олега Стриженова не стало 9 февраля, ему было 95 лет. По предварительным данным, причиной смерти артиста стали последствия ишемического инсульта, который также называют инфарктом головного мозга.

На счету актера более 30 работ в кино, он наиболее известен по ролям в фильмах «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Его звали Роберт», «Звезда пленительного счастья» и других. Олег Стриженов был лауреатом многих театральных премий, в том числе премии «Золотой орел» за вклад в киноискусство. Более того, он являлся членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Ранее мы писали о том, что партнерша Олега Стриженова по фильму «Его звали Роберт» Марианна Вертинская назвала коллегу «великим артистом».