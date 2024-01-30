Светлана Бондарчук впервые показала годовалого сына, раскрыв тайну его рождения

Светская львица Светлана Бондарчук поделилась подробностями своей личной жизни. Вчера она впервые опубликовала в своей соцсети фото с сыном. Об этом пишет «7Дней.ru».

«У нас сегодня особенный день — Пете год! Так что ждем ваши поздравления», — написала Светлана Бондарчук.

Летом прошлого года светская львица неожиданно объявила о том, что стала многодетной мамой. Тогда она показала сына со спины, однако подробностями Бондарчук не делилась.

Вчера сыну звезды Пете исполнился год. Теперь стала известна дата рождения ребенка, которую ранее скрывали, — 29 января 2023 года. По такому поводу Светлана Бондарчук организовала домашний праздник, на котором присутствовали только самые близкие. Кроме того, светская львица впервые вблизи показала лицо сына, поделившись в соцсети фото из храма с сыном и мужем Сергеем Харченко.

Напомним, сына Петю Светлана Бондарчук воспитывает вместе с мужем Сергеем Харченко. Они поженились спустя четыре года после развода Светланы с Федором Бондарчуком.

Ранее сообщалось о том, что актриса Дарья Мороз выразила желание вновь стать мамой.