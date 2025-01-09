56-летняя модель Светлана Бондарчук снялась на пляже с мужем, падчерицей и сыном
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Модель Светлана Бондарчук снялась на пляже с мужем, падчерицей и сыном. Знаменитость поделилась семейными кадрами в соцсети.
56-летняя Светлана Бондарчук, как и многие звезды, проводит январские праздники за рубежом. Модель вместе с семьей отправилась к океану и теперь делится пляжными снимками. На одной из последних публикаций Светлана запечатлела себя без фильтра и макияжа в золотом купальнике. Она позировала на побережье вместе с мужем, падчерицей и сыном.
«А у нас год начинается с тепла, цвета морской волны, красивых закатов, сочных фруктов, детского смеха и моментов с самыми близкими людьми, которые хочется запомнить надолго. Удивительно, но почти нет желания доставать телефон и снимать что-то, хочется запечатлеть все это в памяти», — высказалась знаменитость.
Подписчики оценили кадры Светланы, отдельно отметив ее фигуру.
«Такая шикарная фигура, сразу видно, что это от природы без таблеток или уколов. Какая красивая женщина, как и вся семья», — написали россияне.
Ранее Светлана Бондарчук ответила на слухи об изменах экс-супруга. Подробности читайте в этой новости.