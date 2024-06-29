Светлана Бондарчук призналась, что несколько лет не общалась с сыном Сергеем. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Света вокруг света».

Светлана Бондарчук взяла интервью у старшего сына Сергея, который родился у модели в первом браке с Федором Бондарчуком.

По словам телеведущей, она долгое время не общалась с сыном, а помочь наладить с ним отношения помогла его возлюбленная.

«Она мне позвонила украдкой от тебя и сказала: „Светлана, вы знаете, мы с вами не знакомы, но мое сердце разрывается, мне кажется, что ни вам, ни Сергею нехорошо от того, что вы не видитесь. И я хочу сделать так, чтобы вы, как самые близкие люди, встретились“», — рассказала она.

В итоге сейчас Бондарчук регулярно общается с сыном. Сам Сергей благодарит возлюбленную за то, что ей удалось восстановить отношения в семье.

Ранее мы писали о том, что Бондарчук поддержала Лепса, назвавшего невестой 18-летнюю студентку.