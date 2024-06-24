«Какая разница, надолго или нет?»: Бондарчук поддержала Лепса, назвавшего невестой 18-летнюю студентку

Телеведущая Светлана Бондарчук в личном блоге подняла тему пар, у которых присутствует большая разница в возрасте. Высказалась она и по поводу романа певца Григория Лепса, который недавно назвал невестой 18-летнюю студентку Аврору. В этом, как выяснилось, артистка не видит ничего плохого. Она отметила, что, если у них есть любовь, то за них нужно только радоваться.

О том, что у Лепса роман с девушкой, которая его намного младше, стало известно на «Премии МУЗ-ТВ». Подробностей вокалист раскрывать не стал, но признался, что Аврору можно считать его невестой. После этого на его новую возлюбленную обрушился хейт в Сети. Пользователи писали, что она начала встречаться с мужчиной в возрасте из-за денег. Но на критику сама девушка старается до сих пор не реагировать.

Поддержать пару решила Светлана Бондарчук. Она сравнила Лепса и Аврору с иностранными знаменитостями, которые довольно часто ищут себе партнера не по возрасту.

«Возраст не имеет ровным счетом никакого значения, если есть любовь. А что в это вкладывается — страсть, общие интересы или что-то еще — решать только им. Если все совпадает, можно только порадоваться и восхититься», - отметила Бондарчук.

Телеведущая не понимает тех, кто осуждает влюбленных за то, что они якобы недолго будут вместе. По ее мнению, жизнь одна и нужно действовать здесь и сейчас.

«Какая разница, надолго или нет? Жизнь здесь и сейчас! Нужно быть благодарным за то, что у тебя есть именно в этом моменте», - сообщила Бондарчук.

Ранее Светлана Бондарчук призналась, что пять лет думала о разводе с мужем-режиссером.